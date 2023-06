Stiri pe aceeasi tema

- Este prilej de mare sarbatoare in familia ”Regelui”, dupa ce Ianis Hagi a facut pasul cel mare și a cerut-o de soție de iubita lui. Internaționalul roman i-a oferit inelul de logodna Elenei Tanase, cea alaturi de care traiește o frumoasa poveste de iubire de mai bine de doi ani. Ce spune tatal socru…

- Ianis Hagi, fotbalistul in varsta de 24 de ani, a facut un pas important și și-a cerut iubita in casatorie. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar Elena, o tanara studenta din Constanța de origine aromana, impartașește aceeași origine culturala cu Ianis.Ianis Hagi nu a cerut-o oriunde pe…

- Cei doi au fost la Paris, acolo unde Ianis (24 de ani) a cerut-o de soție pe Elena, daruindu-i inelul intr-un decor in care se vede Turnul Eiffel.Conform playsport.ro, Elena nu se aștepta la un astfel de moment și a fost extrem de emoționata. Ea a spus, extrem de fericita, marele ”Da”, astfel ca se…

- Ianis Hagi, 24 de ani, mijlocașul ofensiv lui Rangers, a acordat un interviu din cantonamentul naționalei. Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Antena 1Elveția - Romania se joaca pe 19 iunie, tot de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima…

- Selșecționerul Edi Iordanescu a anunțat o lista preliminata a stranierilor pentru meciurile naționalei Romaniei cu Kosovo și Elveția. Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la ora 21:45. meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1Elveția - Romania se joaca pe 19 iunie, d ela 21:45, liveTEXT…

- Ianis Hagi a declarat, duminica seara, dupa ce Farul Constanta a castigat titlul de campioana, ca acest trofeu inseamna mai mult decat cel din 2017, obtinut de Gheorghe Hagi cu FC Viitorul, deoarece acum este tot orasul Constanta implicat."O seara extraordinara pentru familia noastra, pentru Constanta,…

- Titular in premiera in campionat dupa un an și 4 luni, Ianis Hagi (24 de ani) nu i-a impresionat pe scoțieni cu evoluția sa din Rangers - Aberdeen 1-0. Inaintea meciului, Ianis și-a declarat angajamentul fața de Rangers: „Nu pot controla zgomotul din exterior, am semnat cu Rangers și mi-am dedicat viitorul…

- Ianis Hagi (24 de ani) spune ca nu se gandește la plecarea de la Rangers, in contextul zvonurilor despre interesul spaniolilor de la Celta Vigo și a turcilor de la Galatasaray. Revenit in ianuarie dupa o accidentare la genunchi care l-a ținut departe de teren mai bine de un an, Ianis nu a ajuns inca…