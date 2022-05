Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a stat in preajma lui Vladimir Putin la parada de Ziua Victoriei din 9 mai, de la Moscova, a alimentat zvonurile privind un posibil succesor al președintelui rus. Pe rețelele sociale au fost distribuite mai multe videoclipuri in care cei doi stau pe vorba in timpul paradei.

- Zvonurile despre un potential inlocuitor al presedintelui rus Vladimir Putin au aparut din cauza actiunilor liderului de la Kremlin din timpul Paradei de Ziua Victoriei impotriva Germaniei naziste ce a avut loc la Moscova, pe 9 mai.

- Cristian Tudor Popescu a comentat parada militara organizata la Moscova, cu ocazia Victoriei Armatei Roșii impotriva nazismului de acum 77 de ani. Potrivit gazetarului, Vladimir Putin nu are niciun motiv sa sarbatoreasca o posibila victorie a Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi…

- Nu numai la Moscova s-a sarbatorit ziua de 9 mai, Ziua Victoriei impotriva nazismului, ci și la Roma. In jur de o suta de oameni s-au adunat și au manifestat in Piazza San Giovanni, punctand, astfel, victoria sovieticilor din cel de-al doilea razboi mondial impotriva Germaniei naziste. Dar demonstrația…

- Mihailo Podoliak, consilier al presedintiei ucrainene, oficialul de la Kiev care a avut o prima reactie la discursul rostit luni la Moscova, de ziua victoriei impotriva Germaniei naziste, de catre presedintele rus Vladimir Putin, a insistat ca NATO nu planuia sa atace Rusia si ca razboiul corespunde…

- Vladimir Putin și-a acoperit picioarele cu o patura in timp ce prin fața lui se desfașura parada de Ziua Victoriei, iar imaginile au devenit virale, gestul lui alimentand speculațiile cu privire la sanatatea sa.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, in discursul sau de Ziua Victoriei, ca „operațiunea din Ucraina a fost necesara pentru a respinge preventiv agresiunea". In discursul sau halucinant, liderul de la Kremlin susține ca „Occidentul se pregatea sa-i invadeze”, iar ei lupta pentru supravietuire. „Stramoșii…

- Rusia nu cauta sa termine razboiul din Ucraina la 9 mai, sarbatorita ca Ziua Victoriei, a spus ministrul sau de externe, Serghei Lavrov, in timp ce analistii estimeaza o posibila incheiere a conflictului la acea data. „Militarii nostri nu isi va ajusta artificial actiunile la vreo data anume, inclusiv…