Stiri pe aceeasi tema

- Principalul dealer de droguri din dosarul lui Vlad Pascu i-a invitat pe politiști la el acasa cu doar cateva ore inainte de perchezitiile efectuate in cadrul operatiunii Hidra, de joi dimineața. Dealerul de droguri, Tudor Duma, zis Maru, a postat un clip pe Instagram, miercuri noapte, in care apare…

- Principalul dealer de droguri din dosarul lui Vlad Pascu i-a invitat pe politiști la el acasa cu doar cateva ore inainte de perchezitiile efectuate in cadrul operatiunii Hidra. Dealerul de droguri, Tudor Duma, zis Maru, a postat un clip video pe Instagram, noaptea trecuta in care apare in mijlocul…

- Noi dezvaluiri in cazul polițistului din Brașov arestat pentru trafic de droguri dupa ce a fost prins vanzand droguri imbracat in uniforma. La audierile de la Parchet și in fața judecatorului a povestit cu lux de amanunte cum distribuia droguri chiar in timpul serviciului. Acum, vrea sa incheie un acord…

- Polițiștii BCCO și procurorii DIICOT au facut 29 de percheziții domiciliare in municipiul Brașov și comuna Cristian, in doua cauze avand ca obiect comiterea infracțiunilor de trafic de droguri și efectuarea, fara de drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Din aceasta…

- Polițistul din Brașov care a fost prins in timp ce vindea droguri printre blocuri in uniforma de polițist facea parte dintr-o rețea de traficanți care vindea stupefiante in Brașov inca de anul trecut. Anchetatorii au stabilit ca traficanții aveau doua metode de operare in Brașov. Potrivit DIICOT, la…

- Polițistul din Brașov care a fost prins in timp ce vindea droguri printre blocuri in uniforma de polițist facea parte dintr-o rețea de traficanți care vindea stupefiante in Brașov inca de anul trecut. Anchetatorii au stabilit ca traficanții aveau doua metode de operare in Brașov.

- Al doilea dosar a fost inchis, printre altele, din cauza cantitatii mici de droguri, dar si a ”atitudinii sincere” de la momentul constatarii faptei. Un dosar similar a fost deschis si in ziua accidentului, ceea ce, conform DIICOT, ”nu semnifica formularea unor acuzatii impotriva unei/unor persoane,…

- Vlad Pascu, individul acuzat de comiterea dublei crime de la 2 Mai in timp ce se afla sub influența substanțelor narcotice, a fost supus unei investigații in anul 2022 in legatura cu posesia de substanțe interzise. Cu toate acestea, procurorii din cadrul DIICOT au abandonat ulterior dosarul, intrucat…