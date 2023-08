Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina, astazi, pe plaja Victoria din stațiunea Mamaia, unde 5 persoane erau in pericol de inec. In zona au fost trimise un echipaj SMURD B2 Mamaia, un echipaj SMURD B2 Fripis, un echipaj SMURD C, o autopeciala de transport victime multiple din Port și…

- Sapte persoane care se aflau luni in statiunea Mamaia au fost surprinse, in ultimele ore, de curentii puternici si duse in largul marii, iar trei dintre acestea si-au pierdut viata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (IGSU). „In ultimele ore, am fost martorii unor evenimente tragice…

- La data de 14 august a.c., politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati cu privire la faptul ca 4 persoane se afla in pericol de inec, in apa marii. Politistii deplasati la fata locului au constatat ca cele sesizate se confirma. Cele 4 persoane au fost scoase la mal, de scafandrii…

- Luni, pe plaja Victoria din stațiunea Mamaia, s-a dat alarma dupa ce cinci persoane s-au aventurat in marea agitata. Trei dintre ele au fost scoase din apa inconștiente. Salvatorii au inceput manevrele de resuscitare, insa au fost nevoiți in cele din urma sa declare decesul. Alte dau persoane au fost…

- O tragedie fara margini a avut loc pe litoralul romanesc, acolo unde trei persoane au murit inecate in valurile involburate ale marii, la Mamaia. Ziua a inceput cu vant puternic și valuri inalte in majoritatea stațiunilor de la Marea Neagra, astfel ca, salvamarii au afișat steagul roșu de avertizare…

- Tragediile se țin lanț pe litoralul romanesc, in aceasta vara. De aceasta data, chiar in urma cu puțin timp, trei oameni au murit, iar alti doi au fost salvati si transportati de urgența la spital, dupa ce s-au aventurat in marea agitata. Pentru a-i salva, cei prezenți pe plaja au format un lant uman.

- Operațiunea dramatica de salvare a avut loc in stațiunea Mamaia, dupa ce oamenii care au format un lanț uman au solicitat ajutorul autoritaților in cazul a cinci persoane care se aflau in pericol de inec, informeaza Ziua de Constanța. Acestea au fost aduse la mal, pentru trei a fost declarat decesul…

- "In ultimele ore, am fost martorii unor evenimente tragice in care valurile marii au facut iarasi victime", transmit reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. "In ultimele ore, am fost martorii unor evenimente tragice in care valurile marii au facut iarasi victime", transmit…