Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta la Spitalul din Caracal, dupa ce o femeie insarcinata care a fost internata acolo a murit. Tanara de 30 de ani a nascut joi un copil sanatos. Noaptea a intrat in stop cardio-respirator. Vineri dimineata a fost transferata la Craiova, unde a decedat.

- Accident teribil in București! Un copil in varsta de doar 11 ani a murit dupa ce doua mașini l-au lovit din plin, ajungand apoi, sub roțile unui TIR! Medicii au incercat sa-l resusciteze, insa, in zadar! Era prea tarziu pentru baiatul care doar voia sa traverseze trecerea de pietoni.

- Spitalul de Ortopedie din Cluj-Napoca a fost lasat fara curent joi seara de o echipa e ”dorei”, care lucra pe strada Traian Moșoiu.Cel care manevra macaraua noaptea și ”ajutoarele lui” au reușit sa rupa cablurile de electricitate. Un martor ne-a relatat ca a urmat o explozie și toata zona traian Moșoiu…

- Imagini cutremuratoare dintr-un spital COVID din Resita au iesit la iveala. Bolnavi umiliti de cei care ar trebui sa-i ingrijeasca, conditii inumane de spitalizare si o conducere care ridica din umeri si spune: imaginile nu sunt cele mai frumoase. The post Spitalul groazei din vestul țarii, unde pacientii…

- Un iesean a chemat in judecata Spitalul municipal Pascani, Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi, dar si Ministerul Sanatatii. Barbatul sustine ca mama sa a murit din cauza sistemului sanitar romanesc.

- Un baiat, de 3 ani, a murit chiar la petrecerea zilei lui de naștere dupa ce a gasit arma unei rude și s-a impușcat, potrivit Mirror . Incidentul sfașietor a avut loc in Porter, Texas, sambata dupa-amiaza, in timp ce familia micuțului juca la carți. Invitații au povestit cum au auzit o impușcatura inainte…

- Fiul femeii care a murit in urma cu doua saptamani, dupa ce medicii i-au pus un diagnostic gresit, s-a stins si el din viata. Tanarul, in varsta de 27 de ani, a cazut de la etajul 5 al blocului unde locuia impreuna cu prietena sa. "Te voi iubi mereu, mama mea, ingerul meu pazitor".

- Un minor de 14 ani a murit si un barbat de 44 de ani a suferit arsuri pe 25% din suprafata corporala in urma unui incendiu produs la o vila din sectorul 3 al Capitalei. Incendiul s-a produs la o vila P+2, care s-a extins la o locuinta plan parter din vecinatate, in str. Anestinelor, sector 3."In casa…