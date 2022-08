Stiri pe aceeasi tema

- Antonia și Loredana Groza s-au dezlanțuit la o petrecere uriașa. Cele doua cantarețe au facut un show de excepție la ziua unei prietene comune. Vedetele noastre au sarbatorit-o cu mare fast pe Ema Uta. Cea din urma a implinit 31 de ani și a fost celebrata de cele mai cunoscute nume din showbiz-ul romanesc.…

- Autoritațile ruse au percheziționat casa fostei jurnaliste la televiziunea de stat Marina Ovsyannikova, care a demisionat in primavara dupa un protest in direct la televiziune fața de razboiul Moscovei in Ucraina, transmite The Guardian.

- Razboi in Ucraina, ziua 166. Prima nava de marfa, de la invazia rusa, a sosit in portul ucrainean de la Marea Neagra Chornomorsk, unde va fi incarcata pentru viitorul transport de cereale. Intre timp, o alta vedeta americana a ajuns la Kiev si s-a intalni

- Unirea Dej a debutat cu dreptul in noul sezon al Ligii 2, caștigand acasa cu Csikszereda, scor 2-1. Fanii gazdelor au avut un mesaj clar pentru adversarii din Miercurea Ciuc. Dupa ce Csikszereda a fost protagonista unui scandal uriaș in fotbalul romanesc la finalul lunii trecute din cauza inaugurarii…

- Jurnalista de televiziune rusa Marina Ovsianikova ar fi fost retinuta, potrivit declaratiilor avocatului sau. Ea a protestat impotriva razboiului din Ucraina si s-a intors de curand in Rusia dupa ce a lucrat pentru ziarul german Die Welt.

- Adrian Mutu a avut azi partida de retragere, la Cluj. Romania și echipa stelelor lumii au terminat la egalitate, 3-3, pe Cluj Arena. Dupa meci, aproape toți cei 20.000 de fani prezenți la meci au intrat pe gazon pentru a face o poza cu Adrian Mutu și cu restul vedetelor prezente la meci. ...

- Magda Palimariu este insarcinata in 7 luni și așteapta cu mare nerabdare sa iși cunoasca bebeluțul. Vedeta de la PRO TV a povestit in cadrul unui interviu pentru VIVA! cum și-a anunțat soțul ca vor deveni parinți. In mai puțin de trei luni, Magda Palimariu iși va cunoaște baiețelul, acesta fiind primul…

- Un tanar șofer de taxi, nemulțumit de calitatea muzicii dintr-un club din vestul Rusiei in 2008, a fost imbracat in soldat la emisiunea lui Cosmin Prelipceanu Digi24 a cazut prada unei parodii, pe care a prezentat-o ca propaganda rusa. Miercuri, 1 iunie, Cosmin Prelipceanu a introdus, in cadrul emisiunii…