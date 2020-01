Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si doi barbati au fost arestati preventiv pentru o perioada de 30 de zile si sunt cercetati sub aspectul infractiunii de omor calificat, un omor cu premeditare savarsit asupra unui cetatean italian...

- O femeie de 31 de ani ar fi platit doi barbati, cu 2.500 de lei, ca sa ii ucida sotul – un cetatean italian. Unul dintre agresori ar fi avut o relatie cu sotia strainului, iar celalalt avea nevoie de bani. Toti 3 au fost retinuti. Crima a avut loc acum doua zile. Femeia a plecat atunci de acasa, in…

- Crima șocanta in Galați. O tanara este acuzata ca a platit doi baieți sa ii omoare soțul, un barbat cu mult mai in varsta ca ea și originar din Italia. Chiar femeia a sunat la Poliție imediat dupa atrocitațile intamplate, iar acum a ajuns in arest, fiind acuzat de crima.

- O crima la comanda, in stil mafiot, s-a petrecut in ultima zi a anului 2019, in localitatea Buciumeni, din judetul Galați.O femeie le-ar fi oferit la doi barbați suma de 2.500 de lei ca sa ii omoare soțul, cetațean italian, cu 30 de ani mai in varsta ca ea. Conform planului, totul trebuia sa para un…

- Crima s-a produs in noaptea de luni spre marti in localitatea Buciumeni. Initial s-a crezut ca ar fi vorba de un accident casnic, dar in data de 1 ianuarie legistii au confirmat ca barbatul a fost ucis in bataie. Femeia si cei doi ucigasi au fost retinuti.

- O crima in stil mafiot s-a produs in localitatea Buciumeni, din județul Galați, unde o femeie ar fi oferit 2.500 de lei pentru doi barbați din sat care sa ii omoare soțul, cetațean italian, cu 30 de ani mai in varsta ca ea, și totul sa para un incident casnic, potrivit Mediafax. Cei trei suspecți,…

- Crima s-a produs in noaptea de luni spre marti in localitatea Buciumeni din județul Galați. Initial s-a crezut ca ar fi vorba de un accident casnic, dar in data de 1 ianuarie legistii au confirmat ca barbatul a fost ucis in bataie. Femeia si cei doi ucigasi au fost retinuti.

- Crima s-a produs in noaptea de luni spre marti in localitatea Buciumeni. Initial s-a crezut ca ar fi vorba de un accident casnic, dar in data de 1 ianuarie legistii au confirmat ca barbatul a fost ucis in bataie. Femeia si cei doi ucigasi au fost retinuti.