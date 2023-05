Stiri pe aceeasi tema

- Tanara de 27 de ani care a cauzut vineri in lacul Snagov, dupa o plimbare cu skijet-ul a fost gasita fara viața, de scafandri, informeaza Agerpres. Pompierii au fost alertati, vineri seara, dupa ce tanara a cazut in apa, alaturi de o alta femeie de 41 de ani cu care se afla pe skijet. Femeia […] Articolul…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca dispeceratul pompierilor militari suceveni a fost anunțat, in aceasta seara, in jurul orei 20:00, despre faptul ca exista posibilitatea ca un copil sa fi cazut cu bicicleta intr-un canal cu apa, situat de-a lungul raului Suceava, pe raza…

- ”Echipaje mixte, formate din pompieri militari, politisti si jandarmi, au intervenit pentru cautarea unei minore, in varsta de 6 ani, care a fost vazuta ultima oara in apropierea raului Moldova, pe raza municipiului Campulung Moldovenesc. Fetita a fost cautata, atat in zona domiciliului, cat si pe malurile…

- Un proeminent blogger rus a difuzat afirmațiile ca moartea misterioasa a lui Yarinka ar putea fi legata de un raport din aprilie 2022 care ar fi susținut ca actori nespecificați au furat 70% din fondurile alocate pentru modernizarea apararii aeriene și antiracheta in apropiere de Sankt Petersburg.

- O batrana in varsta de 81 de ani a sfarșit tragic dupa ce a cazut in fantana adanca de 15 metri din propria gospodarie. Octogenara avea grave probleme de vedere, iar primele date de ancheta arata ca cel mai probabil a fost vorba de un accident, o alunecare pe fondul varstei inaintate, coroborata cu…