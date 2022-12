Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu este foarte activa pe rețelele de socializare personale și de fiecare data cand are timp iși ține fanii din mediul online la curent cu toate momentele frumoase care se intampla in viața ei. De aceasta data, blondina și fiica ei, Sofia, s-au „batut” cu tigai. Cele doua au facut un adevarat…

- Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume. Și, pentru ca a facut performanța in sportul care i-a adus succes, starul portughez a primit acum și rasplata. In urma cu puțin timp, internaționalul a atins cifra record de jumatate de miliard de urmaritori pe pagina personala de…

- Teatrul Național din Timișoara lanseaza in mediul online noul sau website și un Tur Virtual. Cum arata? Site-ul www.tntm.ro este noul instrument de comunicare online prin care utilizatorii pot accesa

- Oana Zavoranu a ținut sa le mulțumeasca urmaritorilor ei din mediul online. Vedeta a fost implicata de-a lungul timpului in mai multe scandaluri, insa a reușit sa treaca peste toate problemele din viața ei și sa se bucure una dintre cele mai bune perioade de pana acum. Oana Zavoranu a postat pe rețelele…

- Adda a postat un mesaj pe contul de socializare, prin care a tras un semnal de alarma, in ceea ce privește agresivitatea din mediul online. Artista a rabufnit la adresa celor care jognesc persoanele publice. „Am și eu o intrebare, pentru un prieten…gen exista, cu adevarat, o poliție a online-ului? Zilnic,…

- Ministrul Educatiei exclude varianta trecerii scolilor in online din cauza crizei energetice. „Nu ne mai permitem goluri sau pauze in invatare”, a transmis Ligia Deca.„Ministerul Educatiei si eu, personal, dorim ca scolile sa ramana deschise, indiferent de cursul pe care criza economica sau energetica…

- Știm deja ca Oana Moșneagu și Vlad Gherman formeaza un cuplu senzațional. Insa, partea cea mai interesanta vine atunci cand cei doi iși "arunca" sageți in mediul online, acolo unde fanii se amuza copios de fiecare data cand aceștia se ironizeaza reciproc cu replici care mai de care mai amuzante. Daca…

- Ramona Olaru aduce in fiecare zi zambetul pe buzele telespectatorilor și fanilor sai din mediul online. Frumoasa asistenta de la Neatza face ca totul sa para ușor in viața, insa chiar ea a marturisit ca face ședințe de psihoterapie, in ciuda starii de bine pe care o afișeaza mereu la TV și in mediul…