Stiri pe aceeasi tema

- Actualul secretar general adjunct NATO, Mircea Geoana, vrea cu orice preț sa fie președintele Romaniei din 2024, fapt pentru care a inceput deja campania de cautare de susținatori. De ceva timp, Mircea Geoana a inceput campania de cautare a susținatorilor pentru candidatura sa la alegerile prezidențiale…

- Produsele alimentare care contin insecte vor incepe sa intre, usor-usor, si pe piata din Romania. Inca din primavara anului trecut, intr-o vreme in care, in Romania, nu se discuta atat de mult despre inlocuirea carnii cu insectele, studentii de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara…

- Gabriela Firea a declarat, miercuri, ca nu intentioneaza sa candideze la Presedintia Romaniei, asa cum s-a vehiculat, ci ar vrea un nou mandat la Primaria Capitalei. "Categoric, eu imi doresc sa continui proiectele de la Bucuresti. Nici nu s-a pus problema din punctul meu de vedere sa vizez o alta…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca in acest moment nu are in proiect candidatura la Presedintia Romaniei, dar daca PSD va considera ca ar putea fi candidat, el nu ar avea „nicio problema legata de o astfel de decizie”. „Candidatura la prezidentiale din partea PSD, a spus foarte clar domnul…

- Potrivit publicației Prima Biella, o romanca maritata cu un italian, Violeta Ana Nica, rezidenta in localitatea Biella din provincia cu același nume, situata in regiunea Piemonte, a fost gasita moarta in portbagajul mașinii sale parcate in fața unui supermarket din localitatea Desenzano del Garda. Conform…

- Medicii au confirmat apariția unui nou virus in China. Numit ”Langya”, el s-ar transmite de la animale la oameni și ar prezenta caracteristici asemanatoare coronavirusului, transmit agențiile de presa internaționale. In China, medicii au tras un semnal de alarma dupa ce au detectat un nou virus. Botezat…

- Logodna surpriza in showbiz-ul romanesc. Mircea Geoana, secretar adjunct al Alianței Nord-Atlantice, este in al noualea cer. Politicianul roman este un tata tare mandru, iar in familia sa a fost mare sarbatoare. Fiica lui Mircea Geoana s-a logodit Mircea Geoana este in al noualea cer! Fiica sa, Ana…

- Parchetul din Barcelona a anuntat ca va cere peste opt ani de inchisoare pentru Shakira, pe care o acuza de evaziune fiscala de 14,5 milioane de euro pentru anii 2012 – 2014. Artista neaga acuzațiile și, recent, a transmis ca refuza sa incheie un acord cu acuzarea, preferand sa lupte in instanța. Parchetul…