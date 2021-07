Stiri pe aceeasi tema

- „In urma perchezițiilor a fost gasita o maceta și alte obiecte care au legatura cu cazul”, au mai explicat sursele ziarului. In noaptea de joi spre vineri, 2 iulie, in jurul orei 4.00, o adolescenta de 15 ani, a sunat la 112 și a cerut ajutorul spunand ca un barbat cu cagula a intrat in […]

- Din primele informații, barbatul ar fi vrut inițial sa fure bani de la familia respectiva, fiind un impatimit al jocurilor de noroc. Joi noapte, un barbat cu cagula a intrat intr-o casa din localitatea Corbu, județul Constanța, a violat o minora și i-a ucis tatal. In casa se aflau doi adulți și trei…

- Criminalul care astazi a omorat un barbat in localitatea Corbu, județul Constanța, iar pe fiica sa a violat-o, a fost prins in urma cu puțin timp. Potrivit comunicatului Poliției, ucigașul e reținut și audiat

- O crima oribila a ingrozit Romania, vineri dimineața. Un barbat cu o cagula pe fața a intrat in casa unei familii din Corbu, a injunghiat mortal un barbat, iar apoi a violat-o pe fiica acestuia, dupa care a fugit. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri, despre crima de la Corbu…

- Un barbat cu cagula a intrat in casa, peste o familie din Corbu, județul Constanța, a violat o fata de 20 de ani și i-a omorat tatal, in timp ce pe frați și mama i-a inchis in alte camera. Ministrul...

- Doi adulți și trei copii se aflau in casa. Tatal, in varsta de 41 de ani, a fost ucis cu un cuțit, mama a fost legata de calorifer, intr-o alta camera, iar fata cea mare, in varsta de 15 ani, a fost violata.Femeia și copiii ingroziți au sunat la 112 pentru a reclama evenimentul șocant. Fratele barbatului…