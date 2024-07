Stiri pe aceeasi tema

- Dana Budeanu este un nume bine cunoscut in peisajul media și fashion din Romania. Stilista, designer de moda, personalitate TV și influencer, vedeta a reușit sa se impuna printr-un stil unic și prin declarațiile sale adesea controversate. Cariera sa este marcata de apariții provocatoare, dar și de reacții…

- Recent, prefectul Ioan Tibil a prezentat detalii organizatorice cu privire la procesul de vor din județul Satu Mare. The post 9 IUNIE, ZIUA ALEGERILOR LOCALE ȘI EUROPARLAMENTARE Peste 300 de mii de satmareni, așteptați la vot first appeared on Informatia Zilei .

- Alfie Best, antreprenorul de succes care a fondat titanul parcurilor de rulote Wyldecrest Parks, este pe cale sa devina primul miliardar rom din lume, dupa ce averea sa a crescut cu 202 milioane de lire sterline, ajungand la o valoare totala de 947 milioane de lire sterline, conform Sunday Times Rich…

- Recent, Oana Marica a intors toate privirile la un eveniment monden din Capitala. Este prima apariție publica a Bunesei dupa desparțirea de Adrian Mititelu Jr. Șatena a atras atenția tuturor cu ținuta și silueta impecabila.

- Datele apar intr-un nou clasament al Henley and Partners, citat de CBS News Orașul New York gazduiește și 744 de oameni cu o avere de peste 100 de milioane de dolari, dar și 60 de miliardari. Averea totala combinata a locuitorilor orașului este mai mare de 3 trilioane de dolari. Astfel, New York se…

- Datele apar intr-un nou clasament al Henley and Partners, citat de CBS News Orașul New York gazduiește și 744 de oameni cu o avere de peste 100 de milioane de dolari, dar și 60 de miliardari. Averea totala combinata a locuitorilor orașului este mai mare de 3 trilioane de dolari. Astfel, New York se…

- Potop in Arabia Saudita, unde au fost emise avertismente de furtuna și inundații. Școlile au fost inchise in mai multe zone, așa ca elevii au trecut la cursuri online. Vremea rea va afecta intreaga Peninsula Araba saptamana aceasta, inclusiv Oman și parți din Emiratele Unite. Recent, Dubai a fost lovit…