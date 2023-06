Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in ediția precedenta, Catalin Scarlatescu a pierdut un membru, juratul era sa ramana, din nou, fara un concurent. De aceea, a decis sa foloseasca o amuleta și il salveze de la eliminare, spre bucuria celorlalți colegi.

- Ștefan Nistor, un bucatar cu experiența, a fost salvat de la eliminare de chef Catalin Scarlatescu in ediția 35 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 13 iunie 2023. Concurentul a avut cea mai slaba farfurie, insa norocul i-a suras in aceasta seara.

- Catalin Scarlatescu a decis sa foloseasca o amuleta puternica in ediția 33 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1. Concurentul a „lovit” in echipele adverse in cel mai neașteptat mod posibil.

- Ediția din aceasta seara a adus momente tensionate, mai ales dupa ce concurenții au ajuns in fața juraților. Unii dintre ei au reușit sa se salveze ca prin minune, in timp ce alții au fost la limita. Cu toate ca urma sa fie eliminat, un concurent a ajuns intr-o alta echipa, fiind salvat de amuleta.

- Dupa prima eliminare din echipa gri, Florin Borșaru a transmis un mesaj in mediul online. Concurentul din echipa lui Chef Florin Dumitrescu i-a transmis un mesaj de prietenie colegului sau de banc.

- Vestea ca echipele lui Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au intrat la duel a fost neplacuta pentru toata lumea. Ei bine, neplacerile au continuat și la proba de duel, unde a izbucnit un intreg scandal intre George Popescu și Amalia Esa. Concurentul i-a facut acuzații grave și a izbucnit in nervi.

- Telespectatorii au avut ocazia, in aceasta ediție, sa cunoasca un concurent puternic, insa cu o poveste tulburatoare in spate. Ygor Yakovenko a ajuns in Romania din cauza razboiului, iar acum este noua lui casa, de aproximativ șase luni. De asemenea, are un mesaj important de transmis și lupta impotriva…

- Dumitru Paul Tudosescu a primit cuțitul de aur de la chef Catalin Scarlatescu in ediția 16 din sezonul 11 Chefi la cuțite. Concurentul a reușit sa-l impresioneze pe jurat cu talentul sau in arta culinara.