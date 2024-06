Stiri pe aceeasi tema

- Phoenix Media și Gazeta Sporturilor aduc cele mai importante știri din sport, intr-un format fresh, clar și dinamic in punctele focale din orașele din Romania.Phoenix Media este lider in piața de DOOH (digital out of home) și singura companie de outdoor din Romania care furnizeaza clienților sai date…

- Dupa munca și rasplata! Annaliese Dragan, singura sportiva care va reprezenta gimnastica ritmica romaneasca la Jocurile Olimpice de la Paris, a primit cadoul dorit. „Este mașina visurilor mele. Este o mașina foarte frumoasa și m-am bucurat foarte tare, mai mult de faptul ca pot sa conduc, mie imi place…

- Irina Begu s-a calificat in turul trei de la Roland Garros și forțeaza contra Varvarei Gracheva calificarea in a doua saptamana de la Paris. Sportiva noastra are parte de o susținere aparte la Grand Slamul de la Porte d'Auteuil, cațelul sau fiind pentru prima data la un turneu de tenis alatruri de ea.…

- Romania a ramas fara un ciclist cotat cu șanse la medalii la Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie – 11 august). Din pacate, aceasta poveste denota o lipsa crasa de responsabilitate și educație.

- Conducerea ANPC a anuntat, vineri, ca a avut intrevederi cu operatori economici transportatori aerieni, respectiv TAROM, Wizz Air si HiSky, precum si cu Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, avand in vedere apropierea unui sezon turistic estival foarte aglomerat, in care vacantelor li se adauga…

- Ieri au inceput lucrarile la bazinul olimpic de inot care se construiește in cartierul clujean Borhanci, investiția fiind realizata din fonduri locale, dupa cum a anunțat primarul Emil Boc, constructor fiind compania turdeana MBS Group , in asociere cu ASA Cons din Turda și Poliart. Valoarea investiției…

- Aeronava cu care TAROM va transporta sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris poarta numele „Nadia Comaneci”, un avion preluand, in premiera in Romania, numele unui sportiv, informeaza compania de transport aerian printr-un comunicat. „TAROM va purta sportivii romani la Jocurile Olimpice de…

- Fratii Gabriel si Robert Burtanete au renuntat la participarea la Campionatele Europene de gimnastica artistica de la Rimini (Italia). Astfel, ei rateaza ultima sansa de a obtine calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. „Gabriel si Robert Burtanete au decis sa nu participe la Campionatele Europene…