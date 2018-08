Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Jandarmeriei sustin ca interventia de la protestul de vineri seara a fost pe deplin justificata, iar dispozitivele au fost dimensionate in raport cu violentele, fiind "eminamente defensive", iar actiunile au fost reactive. Potrivit purtatorului de cuvant al Jandarmeriei Romane, Marius…

- Jandarmii au primit ordin de la prefectul Capitalei sa intervina in forța in Piața Victoriei la ora 23.11, au anunțat, sambata, reprezentanții instituției, care au mai precizat ca au fost deschise 8 dosare penale, pana acum. “S-a acționat in prima ...

- Interventia in forta a jandarmilor la mitingul de vineri seara din Piata Victoriei a fost aprobata, prin ordin, de prefectul Capitalei, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Marius Militaru. El a informat ca Ordinul prefectului a fost emis vineri la ora 23,11,…

- Speranta Cliseru, fosta angajata in Primaria Voluntari și actual consilier al primarului Gabriela Firea, a fost numita, joi, prefect al Capitalei. Speranța Cliseru a fost numita prefect "cu caracter temporar, prin detașare in condițiile legii", pe baza unei Hotarari de Guvern care a fost publicata,…

- Analistul Alina Mungiu-Pippidi afirma ca, printre protestatarii din Piața Victoriei exista grupuri de provocatori, a caror „menire este sa provoace intervenția in forța a jandarmilor”. Pippidi si-a exprimat, la Stirile B1TV, ingrijorarea privind felul in care au ajuns protestele impotriva PSD, afirmand…

- Incidente, in aceste moment, in Piața Victoriei! Mai mulți protestatari au inceput sa se imbranceasca cu forțele de ordine. ”Nu scapați!”, scandeaza protestatarii aflați la gardul Palatului Victoria.știre in curs de actualizare