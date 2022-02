Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de joi, Vladimir Putin a transmis un discurs surpriza prin intermediul caruia și-a anunțat atacul iminent impotriva Ucrainei, marcand astfel inceputul celui mai mare razboi din Europa de la 1945. In acest moment, tensiunile in Ucraina ating cote maxime, in timp ce cetațenii incearca…

- Declaratiile presedintelui SUA vin in urma deciziei presedintelui rus, Vladimir Putin, de a recunoaste independenta celor doua republici separatiste din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, si a ordinului de a desfasura trupe rusesti in Donbas. Biden a afirmat ca Putin a sustinut „in mod bizar” ca cele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici proruse Donetk si…

- Liderii occidentali fac eforturi de ultim moment pentru a incerca sa-l determine pe președintele rus Vladimir Putin sa renunțe la ideea de a invada Ucraina și sa rezolve problemele la masa discuțiilor. Dupa ce duminica a vorbit din nou cu liderul de la Kremlin, președintele Franței, Emmanuel Macron,…

- Rusia nu a luat nicio decizie de a ataca Ucraina, transmite Guvernul Germaniei, in contextul in care cancelarul Olaf Scholz se afla la Kiev, pentru o intalnire cu presedintele Volodimir Zelenski, inaintea unei vizite la Moscova, pentru discutii cu presedintele Vladimir Putin, potrivit Mediafax.…

- Zilele urmatoare vor fi cruciale în privința confruntarii Rusia-Occident pe tema Ucrainei, a spus președintele francez Emmanuel Macron dupa întâlnirea de luni cu Vladimir Putin, care a sugerat ca au fost înregistrate unele progrese în cadrul negocierilor, transmite Reuters.…

- Rusia , președintele Vladimir Putin, sunt gata sa-l primeasca pe președintele Volodimir Zelenski pentru a discuta despre normalizarea relațiilor cu Ucraina, a declarat vineri, 28 ianuarie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Dar daca Zelenski intenționeaza sa discute despre problemele Donbas,…