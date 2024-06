Stiri pe aceeasi tema

- Romania a reușit sa se califice zn optimile campionatului european de fotbal, pentru a doua oara in istorie, dupa un 1-1 cu Slovacia. Trupa lui Edi Iordanescu a fost condusa de slovaci, dar a reușit sa revina, cand Ianis Hagi a scos un penalty, Razvan Marin transformandu-l. Cu toate acestea, faza respectiva…

- Selecționerul Edward Iordanescu a declarat miercuri, 26 iunie, dupa ce Romania a remizat cu Slovacia și s-a calificat din grupele EURO 2024 dupa o pauza de 24 de ani, ca niciodata nu a simțit fanii Romaniei atat de apropiați și de implicați ca in ultimele zile.Slovacia a deschis scorul in minutul 24,…

- Au tremurat, si noi cu ei, i-a plouat, dar s-au calificat! Nationala Romaniei a adus o mare bucurie fanilor miercuri seara. Tricolorii au reusit calificarea in optimile Campionatului European de fotbal odata cu egalul cu Slovacia (1-1). Slovacia a deschis scorul prin Ondrej Duda (24), dar tricolorii…

- 90 de minute mai despart echipa nationala de fotbal a Romaniei de calificarea in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal din Germania Astazi, 26 iunie 2024, de la ora 19.00, la Frankfurt in direct la Pro TV , tricolorii sustin ultimul meci din grupa E, contra Slovaciei.Nationala lui…

- Cum arata femeia alaturi de care Marcel Iureș traiește o frumoasa poveste de dragoste de aproape de 40 de ani. Va prezentam imagini rare cu soția marelui actor, imagini care au fost surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro.

- Lidia Buble a vorbit recent, in cadrul unui interviu, despre relația pe care o are Horațiu Nicolau. Artista a dezvaluit care sunt lucrurile la care ține cel mai mult in relația cu barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste și ce apreciaza cel mai mult la el.

- Proaspat investit in funcție pentru cel de-al cincilea mandat, Vladimir Putin traiește și o noua poveste de dragoste. Liderul de la Kremlin s-ar fi desparțit de iubita gimnasta și ar trai o noua poveste de iubire cu fiica unui senator, cu 32 de ani mai tanara. Deși s-ar fi desparțit inca de la inceputul…

