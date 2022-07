Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorul de vloguri, George Buhnici, se afunda in scandalul iscat chiar de vorbele lui, care a spus ca merge pe plaja pentru a vedea fete care arata bine, nu unele pline de celulita. El și-a dat exemplu soția, care arata ca o minora. Rapid a fost acuzat pe rețelele sociale și pe Reddit, unde…

- Ajuns in centrul unei controverse in urma declaratiilor facute despre femei si despre sotia sa, George Buhnici are o prima reactie, incercand sa isi justifice afirmatiile. „De ce, insa, din tot ce fac si spun asta s-a transformat in scandal, chiar si cu intarziere?", se intreaba vloggerul, care sustine…

- Declarațiile facute de George Buhnici intr-un reportaj realizat de Antena Stars la Festivalul Neversea au generat un imens scandal și vloggerul a reacționat luni, la cateva ore dupa publicarea mai multor articole legate de acest subiect. Buhnici a fost criticat dur nu doar in mediul online, ci și de…

- George Buhnici, in varsta de 41 de ani, a starnit un nou val de reactii pe retelele sociale cu cele mai recente declaratii. Intr-un interviu recent, Buhnici a facut declaratii halucinante de la festivalul Neversea. Parerile sale transante despre aspectul fizic al tinerelor care nu au grija de corpul…

- George Buhnici e criticat dur pe retelele sociale, dupa ce a acordat un interviu la Antena Stars cand se afla pe plaja la Neversea. Vloggerul a incercat sa faca o gluma legata de aspectul sotiei sale, Lorena, care ii era alaturi, iar le-a invitat pe fete sa mearga la sala. „Venim la mare ca sa vedem…

- George Buhnici e criticat dur pe rețelele sociale, dupa ce a acordat un interviu la Antena Stars cand se afla pe plaja la Neversea. Vloggerul a incercat sa faca o gluma legata de aspectul soției sale, Lorena, care ii era alaturi, iar le-a invitat pe fete sa mearga la sala. „Venim la mare ca sa vedem…

- Cunoscutul realizator de vloguri despre tehnologie George Buhnici, in varsta de 41 de ani, a starnit un nou val de reactii pe retelele sociale cu cele mai recente declaratii. Intr-un interviu pentru „XNS”, emisiune difuzata de Antena 1, Buhnici a facut declaratii halucinante de la festivalul Neversea.

- George Buhnici, cunoscutul realizator de vloguri despre tehnologie, case, criptomonede și alte domenii, a facut o declarație controversata, care a atras atenția internauților.Glumind recent la un festival, acesta a spus ca are o soție care arata ca o minora.George Buhnici: Eu am noroc ca am o nevasta…