Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani, care facea baie in apele lacului de la Stanca Costești, a sfarșit tragic sub privirile neputincioase ale celor aflați la plaja duminica dupa-amiaza. Tanarul a ...

- AJOFM Maramureș pune la bataie 456 locuri de munca in cele mai variate domenii de activitate! Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Maramureș a anunțat lista locurilor de munca vacante, acestea fiind in numar de 456. Interesant este faptul ca, inafara municipiului Baia Mare, marea…

- Adolescentul a cazut in lacul Vlașcuța, de langa o ferma din localitatea Stolnici, județul Argeș. Apelul la 112 a fost dat in jurul orei 21.00, iar salvatorii au ajuns rapid in zona. Adolescentul, 15 ani, a fost gasit, dar n-a raspuns manevrelor de resuscitare, scrie portalul Epitesti . Salvatorii au…

- Duminica, 23 mai, ora 01.45, polițiștii din Seini, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare pe D.N. 1C, pe raza localitații Sabișa au procedat la oprirea unui autoturism ce se deplasa dinspre Baia Mare spre Seini. Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalul polițiștilor, s-a procedat la urmarirea…

- Un barbat de 39 de ani a murit intr-un cumplit accident de circulație, dupa ce mașina in care se afla ca și pasager a cazut intr-un lac din localitatea Sarasau. Șoferul, un tanar de 28 de ani, a alertat autoritațile dupa ce a reușit sa scape, insa, din pacate, barbatul a fost gasit fara suflare. […]…

- Cinci orașe din Maramureș nu au avut cazuri de COVID in ultimele 14 zile. Cavnic, Dragomirești, Seini, Tauții-Magherauș, Ulmeni sunt orașele unde nu au fost confirmate cazuri de coronavirus in ultimele 14 zile, potrivit datelor oficiale primite de la Direcția de Sanatate Publica a județului Maramureș.…

- Pandemia de coronavirus se stinge pe zi ce trece in județul Maramureș. Tot mai puținele cazuri din ultimele saptamani au dus la situația in care, la data de 13 mai, jumatate din cele 76 de localitați sa nu mai aiba niciun caz. Astfel, potrivit datelor DSP Maramureș, cele 38 de UAT-uri care nu au mai…

- Orașele din Maramureș sunt in acest moment, potrivit statisticilor celor de la Direcția de Sanatate Publica a județului Maramureș, zonele unde gasim cele mai multe cazuri de coronavirus din județ. In Baia Mare avem 62 de cazuri, cele mai multe din județ, in Borșa avem 14 cazuri de coronavirus confirmate…