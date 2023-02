Dezastrul din Turcia și Siria, in care au murit, pana acum peste 25.000 de oameni, amintește romanilor de cutremurul din 1977, care a ucis peste 1500 de oameni. Sorin Crainic este unul dintre cei care au supraviețuit atunci, dupa 11 zile sub daramaturi și a fost gasit in viața pentru ca mama lui a implorat-o pe Elena Ceaușescu sa ceara echipelor de salvatori sa-l caute in continuare. Povestea miraculoasa a lui Sorin Crainic, un adolescent de 19 ani, care a fost salvat dupa 11 zile de sub daramaturile hotelului Continental, a fost prezentata in ziarul Scanteia. Mama lui Sorin Crainic i-ar fi cerut,…