Stiri pe aceeasi tema

- Partenera opozantului belarus Roman Protasevici, rusoaica Sofia Sapega, arestata împreuna cu acesta de la bordul avionului Ryanair deturnat de autoritațile belaruse, apare într-un video în care ar recunoaște ca ar fi fost redactorul unui canal de Telegram care publica informații personale…

- Liderii europeni au aprobat luni seara impunerea de noi sancțiuni impotriva Belarusului, caruia ii cer eliberarea imediata a activistului Roman Protasevici și a prietenei acestuia, Sofia Sapega, arestați duminica in urma deturnarii la Minsk, sub un fals pretext, a avionului in care calatoreau pe ruta…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca un program de investitii european de trei miliarde de euro destinat Belarusului va ramane inghetat pana cand aceasta tara va reveni la democratie, potrivit Reuters și AFP, citate de Agerpres . Ursula von der Leyen a promis un raspuns…

- Rusia, aliat puternic al Belarusului, acuza Occidentul de ipocrizie pentru felul in care a reacționat la avionul deviat de Belarus catre Minsk pentru reținerea unui jurnalist critic cu regimul, Roman Protasevici, potrivit Digi24 . „Șocant este ca Occidentul numește șocant incidentul din spațiul aerian…

- Locul în care se afla jurnalistul disident din Belarus ramâne necunoscuta dupa ce a fost scos dintr-un avion de pasageri Ryanair care a fost forțat sa aterizeze duminica la Minsk, a declarat luni lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, relateaza Reuters. Totodata, autoritațile…

- Ministerul de Externe a transmis duminica seara un comunicat în care condamna cu fermitate aceasta actiune, pe care o considera un incident "deosebit de grav”, informeaza digi24.ro. România subliniaza ca este nevoie de demararea "de urgenta” a unei investigatii…

- Un avion Ryanair care efectua un zbor din Grecia spre Lituania a fost redirecționat catre Minsk, pentru ca regimul Lukașenko sa poata aresta un jurnalist critic, anunța opoziția belarusa citata de BBC . Publicația Nexta a anunțat ca fostul sau editor Roman Protasevich a fost reținut pe aeroportul din…

- Un avion Boeing 737-800 NG al Ryanair care zbura duminica pe ruta Atena (Grecia) – Vilnius (Lituania) a fost interceptat in spatiul aerian al Belarusului si a primit ordin sa aterizeze la Minsk.