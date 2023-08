Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul va fi reținut, pentru 24 de ore, sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa, urmand ca maine, 28 august, sa fie prezentat Parchetului de pe Langa Judecatoria Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale, transmite IPJ Alba. ȘTIREA INIȚIALA In noaptea de 26 spre 27 august 2023,…

- Tanarul de 19 ani din ALBA care a omorat trei baieți cu mașina, beat la volan, a fost REȚINUT: Va fi prezentat Parchetului de pe Langa Judecatoria Alba Iulia Tanarul de 19 ani din ALBA care a omorat trei baieți cu mașina, beat la volan, a fost REȚINUT: Va fi prezentat Parchetului de pe Langa Judecatoria…

- Un tanar de 19 ani care conducea baut a lovit, in noaptea de sambata spre duminica, sase persoane care mergeau pe marginea DN 1, la iesire din localitatea Santimbru, judetul Alba . Trei tineri au murit, alti trei fiind raniti. Soferul avea o concentratie de 1,06 mg/l alcool pur in aerul expirat. ”In…

- Șoferul beat conducea pe DN 1, moment in care a pierdut controlul mașinii și a intrat in plin in cele șase persoane care circulau pe marginea drumului. Tinerii decedați au varstele de 17, 18, respectiv 25 de ani.

- In noaptea de 27 august 2023, in jurul orei 3.30, un tanar de 19 ani, din localitatea Oiejdea, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, la ieșirea din localitatea Santimbru, in apropierea unei stații de alimentare cu carburant, ar fi surprins și accidentat un grup de 6 persoane, care…

- Trei tineri UCIȘI de un șofer beat, pe DN 1, la Santimbru intr-un GRAV ACCIDENT RUTIER. Șoferul avea 19 ani In noaptea de 27 august 2023, in jurul orei 3.30, un tanar de 19 ani, din localitatea Oiejdea, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, la ieșirea din localitatea Santimbru, in…

- Un barbat in varsta de 49 ani, din orasul Targu Ocna, a fost retinut de politisti dupa ce s-a urcat sub influenta alcoolului la volan de doua ori in aceeasi zi, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. Prima data, soferul a fost oprit de politistii rutieri pe strada Ferdinand I si in…

- Barbat din Alba, depistat la volan cu o alcoolemie „serioasa”: Șoferul, REȚINUT de polițiști Barbat din Alba, depistat la volan cu o alcoolemie „serioasa”: Șoferul, REȚINUT de polițiști La data de 4 iulie 2023, polițiștii Postului de Poliție Șona au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un…