- Romania a avut parte de o masiva susținere din partea fanilor la primul meci de la Euro 2024, cu Ucraina. Victoria clara a tricolorilor cu 3-0 a fost celebrata de peste 35.000 de suporteri aflați pe Allianz Arena. Aceștia au cantat imnul inainte de joc, in timpul meciului, dar și pe strazile sau in…

- Romania a scris istorie și a caștigat in fața Ucrainei, scor 3-0, meciul de debut de la Campionatul European de fotbal din Germania. Golurile Romaniei au fost marcate de Stanciu (29), R. Marin (53) si Dragus (57).

- Naționala Romaniei a susținut deja primul antrenament la Wurzburg, in fața a 3.500 de suporteri, iar Federația Romana de Fotbal a prezentat marți adversarele „tricolorilor” de la Campionatul European din Germania.

- Bulgarul Kiril Despodov, 27 de ani, elevul lui Razvan Lucescu la PAOK, a comentat remiza alba cu Romania de la București, scor 0-0. In ultimul an, echipe naționale precum Albania, Lituania, Muntenegru și Iran i-au invins pe bulgari. Romania, in penultimul meci de pregatire pentru Campionatul European…

- Edi Iordanescu, selecționerul care va conduce naționala Romaniei la EURO 2024, a facut declarații despre ce va face dupa ce iși va incheia contractul cu Federația Romana de Fotbal, pentru o publicație portugheza. Romania se afla in fața ultimelor doua partide de verificare, cu Bulgaria și Liechtenstein,…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei se pregateste pentru participarea la Campionatul European din Germania care va incepe pe 14 iunie. Elevii lui Edi Iordanescu sunt reunti de mai bine de o saptamana la baza de la Mogosoaia, acolo unde stau departe de ochii adversarilor. Romania va disputa doua meciuri…

- Nationala Romaniei va mai disputa doua partide de pregatire inaintea participarii la Campionatul European din Germania, cu Bulgaria si cu Liechtenstein, ambele pe stadionul Steaua din Bucuresti.Meciul Romania – Bulgaria va avea loc marti, 4 iunie, de la ora 21:30.

- A fost intocmit un top al celor mai educați locuitori din Europa, care a inclus și poziția ocupata de romani. Datele recente furnizate de Eurostat dezvaluie variații semnificative in nivelul de educație din Europa , evidențiind diferențe notabile intre țari și tendințe in creștere in randul tinerilor.…