- Un accident oribil a avut loc, sambata, in orasul Baia Mare. Șoferul unui BMW a intrat cu mașina direct intr-o stație de autobuz in care se aflau mai mulți pietoni. Doua persoane au fost ranite. Practic, cei doi tineri au avut mare noroc ca au scapat cu viata. Dar au ramas cu sechele. In urma […] The…

- UPDATE – IPJ Maramureș: “Azi 21 mai, ora 15 30 polițiștii din Baia Mare, au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Victoriei din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 38 de ani, a surprins și accidentat…

- Un barbat a murit si altul a fost ranit, fiind constient, dupa ce un autoturism si un TIR s-au ciocnit in judetul Salaj. Ranitul a fost transportat cu un elicopter SMURD la Baia Mare, transmite realitateadesalaj.net .Potrivit primelor informații, barbatul care a murit este din județul Maramureș.„Garda…

