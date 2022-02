Cine este șoferul care a provocat accidentul în care au murit șapte oameni Este vorba despre Radu A., șoferul camionului care a lovit o autoutilitara și o ambulanța pe un drum din Iași. Acesta avea 30 de ani și lucra la o firma din județ. Tanarul se intorsese recent din Marea Britanie și urma sa se casatoreasca peste cateva luni. Potrivit martorilor, acesta mergea pe sensul Iași-Targu Frumos și a intrat intr-o curba, lovind ambulanța, in care se aflau o asistenta, o femeie insarcinata și șoferul. In urma impactului șapte persoane au murit, printre care și el. Tanarul locuia in localitatea Dumești, la aproximativ 20 de kilometri de Iași, unde iși cumparase de curand un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Radu Andrei, șoferul autocamionului, care lovit camionul, dar și ambulanța pe un drum din Iași avea 30 de ani și lucra la o firma din județ. Tanarul se pregatea de nunta și iși cumparase recent un teren in localitatea Dumești, scrie Ziarul de Iași.Din primele date oferite de martori, șoferul in varsta…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 28 Iași-Targu Frumos, in zona localitații Sarca, județul Iași, intr-o curba, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autocamion

