"S-a actionat in prima faze cu gaze, cu spray iritant, lacrimogen si ulterior s-au executat somatiile legale, respectiv cele trei semnale luminoase care anuntau interventia in forta. Au fost date in conformitate cu normele, pentru atentionarea oamenilor. Conform prevederilor in vigoare, prefectul este cel care aproba interventia in forta a jandarmilor. Aseara, pe baza informatiilor existente si a comportamentului agresiv a unei parti din cei aflati in pia (...)