Stiri pe aceeasi tema

- Comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu nu s-a putut abține și a plâns dupa calificarea Simonei Halep în finala de la Roland Garros. ”Trebuie sa va marturisesc ca am lacrimi în ochi... deci...indiferent ce se mai întâmpla pe…

- Zambitoare și bucuroasa, Simona Halep a identificat cheile partidei din semifinalele de la Roland Garros cu Garbine Muguruza, scor 6-1, 6-4. Sambata, de la ora 16:00, pe Eurosport și Pro TV, Simona o va infrunta pe Sloane Stephens in a patra ei finala de Grand Slam. "Cred ca am fost la un nivel inalt…

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) s-a calificat in finala acestei editii de la Roland Garros (Franta). Liderul mondial a invins-o pe Garbine Muguruza. Halep a invins-o pe spaniola de pe locul 3 mondial cu 6-1, 6-4, dupa o ora si 34 de minute. Este a doua finala consecutiva la Roland Garros pentru Simona…

- Aflata pentru a patra oara in fața primului sau trofeu de Grand Slam din cariera, Simona Halep o va infrunta in finala de la Roland Garros pe americanca Sloane Stephens (10 WTA). Campioana in 2017 la US Open, Stephens a invins-o in semifinale pe Madison Keys (SUA, 13 WTA), scor 6-4, 6-4.

- Simona Halep, liderul WTA, va juca in semifinale la turneul de la Roland Garros, joi, dupa ora 16.00, cu spaniola Garbine Muguruza, cap de serie numarul 3. Meciul va fi al doilea de pe terenul Philippe Chatrier, dupa cel de simplu masculin dintre spaniolul Rafael Nadal, cap de serie 1, si…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, fost lider mondial, va fi adversara Simonei Halep in sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Kerber a trecut in optimi de favorita gazdelor, Caroline Garcia, 6-2, 6-3.

- Celebra tenismena Martina Hingis (37 de ani) a sosit la Cluj pentru meciul de Fed Cup din postura de capitan-nejucator al echipei Elvetiei. Hingis a laudat-o pe romanca, pe care a incurajat-o in cursa sa pentru caștigarea unui Grand Slam.Citește și: DEZASTRU CSM București a avut GHINION TERIBIL…

- Letona Jelena Ostapenko (5 WTA) si surprinzatoarea Danielle Rose Collins (93 WTA) se vor lupta pentru un loc in finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, cealalta semifinala fiind stabilita cu o seara in urma: Viktoria Azarenka (186) – Sloane Stephens (12). Ostapenko, cosmarul Simonei…