Cine este singurul român care își permite un Bombardier Un important om de afaceri din Romania a achiziționat recent un Bombardier Global 6000, care este cel de-al doilea model produs de compania canadiana din colecția sa. Este vorba de Ion Țiriac, proprietarul unei companii aeriene in portofoliul careia va intra avionul, dupa cum susține boardingpass.ro. Aeronava de lux cumparata de Ion Țiriac a fost produsa in 2015 și are o autonomie de zbor de circa 11.000 de kilometri. Prețul unui astfel de avion este estimat de specialiști la circa 28 de milioane de euro. Ion Țiriac este singurul roman care deține un avion marca Bombardier, de fapt, este și singurul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

