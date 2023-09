Stiri pe aceeasi tema

- O desparțire pe care puțini ar fi putut sa o anticipeze și o noua idila ce a starnit un val uriaș de critici. Spike, reacție incredibila dupa ce a fost prins cu Livia, fosta soție a lui Catalin Bordea. Ce a avut de spus cantarețul, care a fost chiar cavaler de onoare la nunta celor […] The post Spike,…

- O prezența mereu discreta, ea este femeia care i-a daruit trei copii celebrului artist. Dupa desparțirea de Dan Bittman, fosta sa partenera a inceput un capitol fabulos al vieții. Liliana Stefan a trecut printr-o mare schimbare. O mai recunosti? Liliana Ștefan, schimbare majora Și-au fost alaturi, la…

- Incidentul a avut loc vineri seara, cand familia unei femei de 23 de ani a sesizat ca in jurul orei 23:30 tanara a fost luata cu forta de pe o strada din comuna Livezeni si bagata intr-o mașina, care a pornit intr-o directie necunoscuta, relateaza News.ro.Politistii au demarat imediat procedurile de…

- La data de 18 iulie 2023, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata de catre o tanara de 23 de ani, din Blaj, cu privire la faptul ca fostul sau concubin ar fi patruns, fara drept, in locuința sa. Din primele cercetari, a rezultat ca, in noaptea de 17/18 iulie 2023, in jurul orei 02.30, fostul partener…

- Cum arata și ce face azi Loredana, iubita lui Hamude de la Insula Iubirii, sezonul 2. Mulți iși pun aceasta intrebare, deoarece nu se mai știe nimic de fosta concurenta a emisiunii. Noi iți vom arata cat de mult s-a schimbat fosta partenera a lui Hamude. Iata imagini cu aceasta, dar și ce face in prezent!

- In urma cu ceva timp, George Burcea a vorbit despre relația cu Viviana Sposub. Actorul marturisea ca fosta lui iubita i-a fost mereu alaturi și ca legatura lor a devenit mult mai puternica pe durata celor trei ani, reușind astfel sa depașeasca orice obstacol.

- Fosta iubita a cantarețului de manele Nicolae Guța, Dana Roba, a fost dusa in stare grava in spital, dupa ce fost batutat cu ciocanul de actualul soț.Imaginile cu Dana Roba sunt absolut șocante. Femeia a suferit o intervenție chirurgicala pe creier, iar medicii ii dadeau șanse foarte mici de supraviețuire.…

- Un tanar de 29 de ani din Bacau și-a urmarit fosta iubita in trafic, apoi a obligat-o sa mearga cu el sub podul care face legatura dintre strada Chimiei și Letea Veche, unde a lovit-o. Acum, barbatul se afla in arest preventiv și este cercetat pentru lipsire de libertate și acte de violența. Polițiștii…