- Catalin Cazacu a dezvaluit public, la Antena Stars, motivul pentru care nu s-a casatorit nicioda! Celebrul motociclist a fost mai sincer ca niciodata cu fanii sai și a marturisit, printre altele, daca este sau nu intr-o relație. Iata cele mai sincere raspunsuri ale sportivului!

- Bucurie mare in showbiz-ul internațional. J Balvin va deveni tatic pentru prima oara. Prima imagine cu burtica de gravida a Valentinei Ferrer, iubita sa. Cei doi au impartașit frumoasa veste cu fanii de pe rețele de socializare. Fosta Miss Argentina a spus cum a aflat ca a ramas insarcinata, dar și…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu formeaza unul dintre cele mai mediatizate cupluri. Cei doi sunt impreuna de aproape 3 ani și urmeaza sa se casatoreasca. Acum mai au un motiv in plus sa se grabeasca sa ajunga la altar. Dani Oțil și Gabriela vor avea un copil impreuna. Anunțul a... The post Dani Oțil…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu vor deveni parinți pentru prima oara. Prezentatorul de la Antena 1 a publicat prima imagine cu iubita lui insarcinata, alaturi de care a scris un mesaj special. „Pentu toți cei care ma intreaba de ani total nepotrivit: cand faceți un copil…Pentru toți cei care au ceva…

- Deși toata lumea credea ca are o viața perfecta, Cristina Ich, una dintre cele mai apreciate influencerițe, traiește in suflet cu o durere de nedescris. Iubita lui Alex Pițurca a fost abandonata de tata, atunci cand avea doar doi ani. Iata ce declarații dureroase a facut vedeta despre acest episod trist…