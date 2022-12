Stiri pe aceeasi tema

- Kylian Mbappe, golgheterul in varsta de 24 de ani, a ratat șansa de a deveni pentru a doua oara campion mondial, dupa ce Franța a fost invinsa de Argentina in finala turneului din Qatar. In ciuda dezamagirii traite la Campionatul Mondial, unde a fost golgheterul competiției cu 8 reușite, nu toate lucrurile…

- Starul argentinian Lionel Messi este atat de fericit ca a caștigat cupa mondiala incat pur și simplu nu se poate dezlipi de trofeu. In prima noapte petrecuta in Argentina, dupa intoarcerea din Qatar, Messi a dormit in pat cu trofeul, iar imaginile au fost postate pe Facebook.

- L'Equipe a realizat echipa ideala a Campionatului Mondial din Qatar, din care nu lipsesc Lionel Messi, Kylian Mbappe sau Luka Modric, dar și trei fotbaliști marocani. In schimb, un englez s-a strecurat printre cei mai buni.

Atacantul argentinian Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun jucator al Cupei Mondiale din Qatar, duminica seara, la Doha.

Numarul de goluri marcate in primele 17 zile ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar a ajuns la 147, iar francezul Kylian Mbappe este liderul clasamentului golgheterilor, anunța Agerpres.

- Se pare ca meciurile disputate in Campionatul Mondial din Qatar 2022 atrag noi recorduri in conturile fotbaliștilor internaționali. Daca partidele trecute au fost ale lui Cristiano Ronaldo, iata ca, de aceasta data, Lionel Messi se afla in prim-plan. Starul argentinian a doborat, in meciul trecut, recordul…

- Starul fotbalului argentinian Lionel Messi a anuntat ca urmatoarea Cupa Mondiala, care se va desfasura intre 20 noiembrie si 18 decembrie 2022 in Qatar, va fi "cu siguranta" ultima din cariera sa, informeaza AFP.