Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de naștere a Deliei a fost motiv de petrecere in stilul ”Acadelia” pe platoul iUmor. Artista a implinit 39 de ani, pe 7 februarie și a avut de o petrecere pe cinste. Cu sute de baloane, pinata cu bomboane și multe feluri de prajituri, Delia s-a bucurat de toate ca un copil. Cel de-al zecelea sezon…

- iUmor sezonul zece ii ridica și ii coboara pe jurații Delia, Mihai Bendeac și Cheloo, atat la propriu, cat și la figurat, spre bucuria sau, dimpotriva, disperarea unora dintre ei. Cel de-al zecelea sezon iUmor va avea premiera duminica, 14 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Augustin Viziru, celebrul actor roman cunoscut pentru rolurile sale din telenovele și filme romanești, are o familie minunata, fiind extrem de fericit ca in 2020 a devenit tatic pentru prima oara.

- Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, fost presedinte al PSD, a fost chemata de procurorii DNA, pentru a da declaratii ca martor in dosarul Tel Drum, informeaza Antena3. Irina Tanase a declarat ca nu a dat declaratii in dosar, pentru ca pe vremea aceea avea opt ani. "Am fost citata in calitate de…

- De-a lungul timpului, Mihai Bendeac a fost implicat in numeroase situații controversate. Juratul de la iUmor este cunoscut și pentru ironiile pe care adesea le-a adresat femeilor, dar și la adresa diverselor situații prin care a trecut. Mihai Bendeac, in lacrimi Chiar și așa, Mihai Bendeac a transmis…

- Jasmina Negrea a fost țina lui Cheloo in finala ”iUmor 2020”. Concurenta l-a suparat din start pe jurat, adresandu-i-se intr-un mod respingator pentru acesta. Mihai Bendeac: „Plangi?” Finala ”iUmor 2020”. Cheloo a facut-o sa planga pe o concurenta Jasmina Negrea a venit la ”iUmor” cu o improvizație,…

- Se poate declara un barbat norocos! Au aparut imagini incitante cu iubita lui Florin Ristei pe internet. Asa o vede in pat, seara de seara, juratul de la X Factor. Iubita lui Florin Ristei, fotografiata in ipostaze senzuale De cateva luni, juratul de la X Factor traieste o poveste de iubire cu Naomi…