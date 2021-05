Stiri pe aceeasi tema

- El i-a declarat dragostea, dar ea l-a refuzat, chiar in fața tuturor internauților, in mediul online. Iata ca frumoasa blondina a facut lumina in cazul relației ei și a lui Rikito Watanabe de la Chefi la Cuțite și a spus motivul pentru care ei doi nu pot fi niciodata impreuna. Nu mai este un secret…

- Dragostea pltește in aer la Chefi la cuțite! Rikito Watanabe a marturisit la testimoniale ca s-a indragostit de Elena Matei, frumoasa blondina care aduce zambetul pe buze tuturor. Concurentul s-a declarat cucerit de frumusețea ei, insa nu i-a spus inca ce sentimente are.

- Rikito Watanabe are doar 27 de ani, insa are o cariera destul de surprinzatoare pe care puțini o știu. Concurentul din sezonul 9 al show-ului Chefi la Cuțite a dat lovitura de fiecare data cu preparatele sale și i-a lasat masca pe cei trei jurați. Nu de puține ori, Riki, așa cum il alinta ceilalți concurenți,…

- Imagini de senzație cu Rikito Watanabe, japonezul de la Chefi la cuțite, din echipa lui Sorin Bontea. Concurentul a fost surprins in timp ce canta și se distreaza pe manelele lui Florin Salam, chiar de catre colegii sai din echipa albastra. Clipul video cu Rikito a devenit imediat viral, iar fanii au…

- Rikito Watanabe este unul dintre cei mai simpatici concurenți de la Chefi la Cuțite, așa cum au marturisit chiar și cei trei jurați. Concurentul este energia echipei, cel care da intotdeauna o stare de bine și, chiar și in momentele de tensiune intensa, aduce zambetul pe buze coechipierilor. Cu toate…

- Jojo o ține numai intr-o petrecere de cateva zile, dar acum totul este la dublu, caci iși sarbatorește și mama. Motiv pentru care, in cinstea acestui eveniment, cele doua s-au fotografiat impreuna, iar imaginea de colecție a ajuns apoi pe rețelele de socializare. Astfel ca, imediat, fanii au observat…

- De-a lungul tuturor sezoanelor de la „Chefi la cuțite”, mulți concurenți au impresionat cu poveștile lor de viața. Luminița Borcean a avut curaj sa vorbeasca abia acum despre drama pe care a trait-o, cum a vrut sa se sinucida de cinci ori. Luminița Borcean e fosta concurenta la „Chefi la cuțite”. Ea…

- Cu toții il cunoaștem pe Sorin Bontea, carismaticul jurat de la „Chefi la cuțite”, insa puțini știu cine este și cum arata fratele sau celebru. Asemanarea dintre chef și Daniel Bontea este izbioare.