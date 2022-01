Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul columbian Gabriel Garcia Marquez, premiat cu Nobel pentru Literatura, are o fiica din afara casatoriei, un secret pastrat de apropiati, dar dezvaluit luni, la opt ani de la moartea sa, de un articol din presa columbiana.

- Cel mai recent film al lui Leos Carax, „Annette”, pune in discuție grija pe care un tata o are fața de fiica lui, felul in care o protejeaza de lumea exterioara și ii cultiva talentele. Dar e mai mai mult de atat: e un musical care imbina sublimul și grotescul in unele dintre cele mai lumești situații,…

- Alex Bodi este fara dar și poate un tata foarte implicat in creșterea fetiței lui. Deși s-a desparțit de Iulia Salagean, femeia cu care o are pe micuța Selena, asta deoarece lucrurile nu au mai mers bine intre ei, afaceristul este foarte devotat și nu și-a dat uitarii fetița. Mai mult decat atat, cei…

- Kamara face primele declarații despre Corina Caciuc, actuala iubita a lui Laurențiu Reghecampf, dupa ce au aparut mai multe imagini și filmulețe cu ei. Artistul spune ca a avut o relație pasagera cu femeia care urmeaza sa-l faca tata pentru a treia oara pe soțul Anamariei Prodan. Recent, in presa au…

- Pozele incendiare cu Corina Caciuc si cantaretul Kamara au aruncat in aer showbiz-ul romanesc in urma cu cateva zile. Cantaretul, care a avut o relatie de doar cateva nopti cu amanta lui Laurentiu Reghecampf, in urma cu mai mult timp, a facut primele declaratii in acest scandal. Cantaretul a dezvaluit…