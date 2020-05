Apropiații il descriu pe Tudor Orban ca fiind introvertit, talentat din naștere in ale artei, dar și priceput la științele exacte. “Tudor participa inca de la 16 ani la olimpiade de matematica și informatica. Are o minte brici și un IQ mult peste medie. Ii plac mult calatoriile, dar și desenul, pe care a reușit sa il duca la nivel de arta, deși nu are studii de specialitate. Deseneaza grafitti la fel de fel de competiții naționale și internaționale, toate lumea se intreaba de unde are el un asemenea talent”, a declarat pentru playtech.ro un apropiat al familiei Orban. Articolul integral pe playtech.ro…