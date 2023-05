Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Pepene, prezentatoarea Observatorului de dimineața, a publicat un mesaj surprinzator pe Instagram, la scurt timp dupa ce s-a aflat ca ea și Sonia Simionov formeaza una dintre cele 9 echipe de la America Express sezonul 6.

- S-au anunțat deja cele 9 echipe care vor merge pe Drumul Soarelui, la America Express. Printre echipe se afla Iulia Albu și partenerul ei, Mike, care vor da ce au mai bun pentru aceasta competiție. Recent, criticul de moda a transmis un mesaj emoționant despre participarea la emisiune. Iata ce a postat…

- 9 perechi de vedete sunt gata sa porneasca in doar cateva zile pe Drumul Soarelui, o noua aventura la capatul lumii oferita de America Express. Alexia Eram și fratele ei, Aris, comedianții George Tanase și Ionuț Rusu, Romica Țociu și fiul lui, Catalin, Iu

- Alexia Eram și fratele ei, Aris Eram, participa in noul sezon America Express, pe Drumul Soarelui. Pe rețelele personale de socializare, influencerița a transmis un mesaj emoționant, dupa ce a anunțat ca va merge in emisiunea de pe Antena 1. Iata ce a postat iubita lui Mario Fresh pe Instagram!

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda participa in noul sezon America Express, pe Drumul Soarelui. Cei doi indragostiți radiaza de fericire, deoarece iși doresc de foarte mult timp sa participe in emisiunea de pe Antena 1. Anunțul a fost facut de artist, care a pus o postare pe rețelele personale de socializare.…

- Ce vedete participa la America Express 2023 Noul sezon al reality show-ului America Express va fi difuzat de Antena 1 cel mai probabil la sfarșitul anului sau la inceputul anului viitor. Filmarile insa vor incepe in curand, iar pregatirile sunt in toi. Noua perechi de vedete vor pleca in sudul Columbiei,…

- Larisa Iordache e acum antrenor de gimnastica. In varsta de 26 de ani, vedeta cocheteaza și cu televiziunea, participa la diverse show-uri. Intr-un interviu pentru unica.ro , ea a recunoscut ca a primit propunerea de a participa la Survivor, dar a refuzat oferta. Larisa Iordache a avut o cariera de…

- America Express este unul dintre cele mai iubite și urmarite reality-show-uri de la noi din țara. Fanii savureaza din plin momentele pline de adrenalina și distracție la care iau parte vedetele lor preferate și, nu de puține ori, au venit cu propunerea de a se face o ediție și cu oameni obișnuiți. Deși…