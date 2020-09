Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, a rabufnit luni pe Facebook, marturisind ca nu a mai vazut un „asemenea haos și bataie de joc" in viața lui in prima zi de școala. El avertizeaza și ca va ieși „mare scandal". „Prima zi de școala. Asemenea haos și bataie de joc n-am vazut…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, a rabufnit luni pe Facebook, marturisind ca nu a mai vazut un „asemenea haos și bataie de joc” in viața lui in prima zi de școala. El avertizeaza și ca va ieși „mare scandal”.„Prima zi de școala. Asemenea haos și bataie de joc n-am vazut in…

- Primul ministru Ludovic Orban a discutat cu reprezentanții teatrelor. Daca nu va crește numarul cazurilor de Coronavirus, s-ar putea relua spectacolele in aer liber, anunța Orban. La Palatul Victoria a avut loc o intalnire a premierului Orban cu reprezentanții artelor teatrale. S-a discutat despre reluarea…

- "Activitatile sportive se vor desfasura in aer liber. Este recomandarea Ministerului Sanatatii. Pentru activitatile de invatare, decizia este la nivelul unitatilor de invatamant. O lectie de muzica sau de pictura poate fi facuta si in aer liber", a declarat Monica Anisie. Citeste si: Monica…

- Sedința la Palatul Cotroceni, pe tema educației Foto: presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis va avea astazi de la ora 15:00 la Palatul Cotroceni o ședința pe tema educației cu premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri din executiv. Întâlnirea are ca scop conturarea unor strategii…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca saptamana viitoare va avea o intalnire cu premierul Ludovic Orban, ministrul Educatiei, Monica Anisie, si alti ministri cu atributii in zona Educatiei pentru a discuta despre scenariile privind deschiderea anului scolar si universitar. „Aceasta situatie a deschiderii…

- Un tanar de 27 de ani din orașul Hunedoara și-a injunghiat iubita in casa, in urma unui scandal, apoi și-a taiat gatul și a fugit. Viața femeii nu a mai putut fi salvata, potrivit Hunedoara Libera . „Politia MunicipiuluiHunedoara a fost sesizata cu privire la faptul ca, la o adresa din municipiu are…

- Procentul copiilor nascuți in afara casatoriilor in UE a fost de 42% in 2018, iar in Romania puțin peste 30%, intr-un clasament condus de Franța, unde șase din 10 copii sunt nascuți in afara unei casatorii, arata datele Eurostat, potrivit Mediafax.Media UE este cu 17 puncte procentuale peste…