- Lumea filmului și a teatrului e din ce in ce mai saraca, iar duminica a plecat dintre noi și Ion Caramitru. Acum Alexandru Arșinel a transmis un mesaj cutremurator la aflarea veștii ca actorul s-a stins din viața.

- Persoanele care vor sa ii aduca un omagiu lui Ion Caramitru o pot face in cartea de condoleante care va fi disponibila publicului incepand de marti, in foaierul Salii Mari a Teatrului National din Bucuresti. TNB a anuntat ca incepand de marti, ora 11.00, publicul va avea acces in foaierul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante, dupa ce Ivan Patzaichin si Ion Caramitru s-au stins din viața, duminica. „Astazi (duminica, n.r) este o zi trista pentru țara noastra. Ne desparțim de doi dintre cei mai iubiți romani. Ivan Patzaichin și Ion Caramitru au luminat arenele…

- Cu multa durere in suflet, fiul lui Gabi Lunga a facut primele dezvaluiri despre averea primita din partea mamei sale. Acesta a dezvaluit cu ce s-a ales fiecare copil dupa ce regina muzicii lautarești s-a stins din viața. Ce avere a lasat Gabi Lunca, de fapt. Copiii ei au primit mulți bani Gabi Lunca…

- Cove este unul dintre cele mai indragite personaje de pemicul ecran, insa atunci cand vine vorba despre viața personala, acesta apastrat intotdeauna discreția. Prezentatorul de la Pro TV se afla la a douacasnicie, iar acum este casatorit cu Florentina Ene, din 2013. In anul 2015 ceidoi au venit parinți,…

- Din arest la domiciliu dupa ce a agresat un jurnalist, fiul Clejanilor a ajuns din nou in fata judecatorilor. Este acuzat de sora sa vitrega ca a amenințat-o ca o omoara și ii violeaza copiii!Nu este pentru prima data cand Fulgy recurge la amenințari. Intr-o postare pe rețelele sociale, acesta l-a amenințat…

- La 12 ani de la moartea lui Michael Jackson, legenda sa merge mai departe prin cei trei copii. Afectati de moartea tatalui, dar si de viata sub lumina reflectoarelor, fiecare lupta acum cu propriii demoni.

- Vineri, 2 iulie, se implinesc 517 ani de la moartea domnitorului Stefan cel Mare si Sfant. Presedintele tarii, Maia Sandu, presedintele parlamentului, Zinaida Greceanii, deputati si functionari au depus flori la monumentul domnitorului din centrul Chisinaului, transmite IPN.