Stiri pe aceeasi tema

- Cele 32 de state membre ale NATO l-au desemnat pe premierul olandez, Mark Rutte, pentru funcția de secretar general al Alianței Nord Atlantice. Rutte a primit sprijinul tuturor statelor membre dupa ce Klaus Iohannis și-a retras candidatura. Rutte iși va prelua funcția la 1 octombrie 2024, cand expira…

- Ambasadorii statelor membre vor oficializa aceasta numire in timpul unei reuniuni a Consiliului Atlanticului de Nord, forul de decizie politica al NATO.Retragerea candidaturii presedintelui roman Klaus Iohannis si a obiectiilor pe care le aveau Ungaria si Slovacia i-au lasat lui Rutte cale libera in…

- Nominalizarea de catre cele 32 de state membre ale NATO a premierului interimar olandez Mark Rutte in postul de secretar general al Alianței are loc oficial, miercuri, au anuntat surse diplomatice citate de AFP, potrivit Agerpres.Astfel, ambasadorii statelor membre vor oficializa aceasta numire in timpul…

- Cele 32 de state membre ale NATO vor confirma miercuri nominalizarea premierului interimar olandez Mark Rutte in postul de secretar general al Aliantei, au anuntat marti surse diplomatice. Ambasadorii statelor membre vor oficializa aceasta numire in timpul unei reuniuni a Consiliului Atlanticului de…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, le va cere aliaților sa se angajeze la o suma minima de 40 de miliarde de euro pe an pentru a finanța ajutorul militar destinat Ucrainei, a declarat o sursa din cadrul alianței pentru Reuters , joi, in contextul in care miniștrii de externe din statele aliate…

- Fostul președinte american Donald Trump afirma ca Israelul "pierde razboiul de relații publice (PR)" in campania sa militara din Fașia Gaza, din cauza postarilor pe rețelele de socializare in care prezinta imagini cu operațiunile și atacurile pe care forțele israeliene le desfașoara, scrie Politico."Celalalt…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a propus un pachet de ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 100 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari), pe cinci ani, care ar conferi aliantei occidentale un rol mai direct in acordarea de sprijin Kievului, au declarat marti, 2 aprilie, cinci…