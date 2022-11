De pe scena Campionatului Mondial de magie din Coreea de Sud, pe scena „iUmor”. Sergio Siepe, celebrul iluzionist originar din Argentina, revine in show-ul de la Antena 1. Sergio Siepe, celebrul iluzionist originar din Argentina, revine pe scena iUmor, in cadrul celei mai noi editii a show-ului de la Antena 1, difuzata in aceasta, de la 20:00. Aflat pentru a doua oara pe scena emisiunii de umor, Sergio Siepe le-a dezvaluit juratilor ca intre timp a caștigat un premiu important la Campionatul Mondial de magie din Coreea de Sud. Sergio Siepe este originar din Argentina, locuiește in Italia de mulți…