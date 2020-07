Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Poliției Metrou, Emanuel Nica, a fost prins baut la volan. Dupa ce a fost testat și i-a fost reținut permisul, Nica a urcat la volan și a plecat, astfel ca a fost urmarit și dus la o subunitate de...

- Polițiștii clujeni au depistat, in noaptea de sambata spre duminica, un conducator auto care s-a urcat la volan deși nu deținea permis de conducere și se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 26 iulie a.c., in jurul orei 00.10, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au…

- Bautura l-a costat carnetul de șofer pe un barbat din localitatea timișeana Periam. A fost prins sambata, 20 iunie, in timp ce conducea autoturismul, deși bause cateva pahare bune de alcool.

- Directorul sportiv al clubului Dinamo, Ionel Danciulescu, a fost oprit joia trecuta in trafic, iar polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei au descoperit ca acesta se afla sub influența bauturilor alcoolice.

- Polițiștii clujeni au depistat in trafic, joi, un barbat care s-a urcat la volan deși nu deținea permis de conducere.”La data de 11 iunie a.c., in jurul orei 21.00, politistii rutieri din cadru Politiei municipiului Cluj – Napoca au depistat un barbat de 54 de ani, din comuna Dragu, judetul Salaj, in…