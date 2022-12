Cine este Sebastian Stan actorul român nominalizat la Globurile de Aur 2023 A aparut lista nominalizarilor la Globurile de Aur 2023. Printre actorii nominalizați se numara și Sebastian Stan, actorul care a jucat in filmul Pam & Tommy. Actorul Sebastian Stan a fost nominalizat la categoria ”Cel mai bun actor – Limited Series, Anthology Series or Television Motion Picture” pentru rolul sau in filmul ”Pam & Tommy” la gala premiilor Globurile de Aur 2023 . Originar din Constanța, Sebastian Stan s-a facut cunoscut dupa ce a jucat rolul sau, ca Soldatul Iernii, in Universul Cinematic Marvel. Copilarie marcata de greutați Din peisajul copilarie sale a lipsit tatal sau. Parinții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

