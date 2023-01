Stiri pe aceeasi tema

- Un milionar roman din Statele Unite in varsta de 24 de ani a starnit controverse in mediul online cu afirmații sale despre bani. Acesta este de parere ca orice tanar de 20 de ani ar trebui sa aiba o mașina sport.Acuzat ca nu ar fi muncit nicio zi in viața lui, tanarul a precizat ca a inceput…

- Andrei Muraru, Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, spune carata de respingere a vizelor romanilor pentru SUA ca anul trecut a fost 17%, un procent mult prea mare. Dar ce greșeli fac cei care vor sa emigreze peste Ocean. Oficialul roman susține ca exista foarte multi oameni care aplica…

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan formeaza unul dintre cele mai recente cupluri din showbiz-ul romanesc, iar acum au marturisit cum și-au petrecut sarbatorile de iarna. Cei doi au aparut pentru prima data alaturi de baiatul logodnicului vedetei, care s-a mutat in Romania dupa cațiva ani in care…

- George Rotaru va canta din nou in Las Vegas, locul unde, in urma cu aproape 30 de ani, a fost angajat in programele celebrelor cazinouri. Este singurul solist roman ce a avut contracte la marile resorturi ale distracției din orașul ce nu doarme niciodata. Cadou in prima zi a anului in care artistul…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) a reusit sa impuste doi iepuri dintr-o singura lovitura: incercand sa nu piarda sutele de studenti israelieni care-i aduc, pe ciclu de studiu, milioane de euro, a devenit singura universitate de medicina din Romania ale carei diplome…

- Mariana Moculescu a anunțat ca și-a facut cont pe o platforma pentru adulți, aceeași pe care activeaza și Larisa Dragulescu. Fosta soție a lui Horia Moculescu are in plan sa faca trei milioane de dolari. In varsta de 54 de ani, Mariana Moculescu a gasit o noua modalitate de a face bani. Ea susține ca…

- Pe 14 noiembrie, Gheorghe Gheorghiu și soția lui, Gabriela, au implinit 1 an de casatorie. Cei doi soți nu au putut petrece insa impreuna, intrucat artistul se afla intr-un turneu in America, alaturi de nașii lor de cununie, impresarul Bebe Mihu și Maria Dragomiroiu, dar și alaturi de alți artiști.…

- El a fost ales in aceasta functie marti de catre membrii grupului republican din Camera Reprezentantilor din cadrul celei de-a 56-a legislaturi din statul Arizona rezultate in urma alegerilor de la mijloc de mandat.Ben Toma a devenit astfel romanul cu cea mai inalta functie politica din Statele Unite,…