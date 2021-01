Stiri pe aceeasi tema

- Printre sustinatorii lui Donald Trump care au luat cu asalt, miercuri, Congresul Statelor Unite, se numara si Jake Angeli, extremist de dreapta din Arizona si sustinator al teoriei conspiratiei QAnon.

- Gaze lacrimogene au fost folosite miercuri in rotonda Capitoliului din Washington, dupa patrunderea in cladire a sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump, iar alesii au primit ordin sa-si puna masti de gaz, au declarat doi dintre ei pe Twitter, transmite AFP.

- William Barr, secretar american al Justitiei si procuror general în exercitiu, a declarat luni seara ca nu va numi procurori speciali pentru investigarea lui Hunter Biden, fiul presedintelui-ales Joseph Biden, si nici în cazul fraudelor electorale reclamate de presedintele în functie,…

- Saptamana de lucru de 4 zile intra in teste in Noua Zeelanda. Experimentul este pus in aplicare de gigantul anglo-olandez din industria bunurilor de larg consum Unilever, al doilea mare jucator din industria alimentara pe piața mondiala, potrivit Profit. Miscarea reprezinta un „experiment” prin care…

- sursa foto: Facebook\ Partidul Acțiune și Solidaritate Chiar daca trebuie sa pastram proportiile la toti indicatorii, alegerile prezidentiale din S.U.A. si Republica Moldova, desfasurate in momentele de varf ale pandemiei coronavirus, au marcat serios evolutiile politice din tarile lor in aceleasi tipare.…

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. Potrivit CEC, pana la ora 12:00 au votat 472 688 de cetațeni, ceea ce constituie 16,84 % din numarul total al alegatorilor. © SputnikLive: Alegeri prezidențiale - declarații CEC și prezența la votCa la fiecare alegeri, varstnicii se dovedesc a fi cei mai activi…

- Presedinte american Donald Trump si rivalul sau democrat Joe Biden vor avea microfoanele intrerupte pe timpul alocat celuilalt candidat in dezbaterea finala de joi. S-a luat aceasta decizie pentru a se evita intreruperile si haosul din prima lor intalnire televizata, a anuntat comisia americana pentru…

- In total, „este vorba de bunuri in valoare de 1,96 miliarde de dolari si reprezinta un procent destul de mare din industria totala a aluminiului din aceasta tara", a declarat secretarul american al comertului, Wilbur Ross, intr-un interviu, acordat Fox Business. „Deciziile finale vor fi luate in februarie…