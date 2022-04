Cine este Salvatore, iubitul Patriziei Paglieri

Stiri pe aceeasi tema

- Patrizia Paglieri a vorbit despe relația la distanța pe care o are cu iubitul italian. Vedeta recunoaște ca este geloasa, insa cu masura, mai ales ca cei doi nu sunt intotdeauna unul langa celalalt. „Este o relație foarte frumoasa, dar, fiind la distanța, e mai dificil uneori. Nu este vorba ca este…

- In timp ce Elena Udrea se afla in arest preventiv in Bulgaria, iubitul acesteia a publicat pe rețelele sociale doua imagini cu fiica lor. „O raza de soare”, a scris Adrian Alexandrov in dreptul iamginilor publicate pe rețelele sociale.

- Patrizia Paglieri este unul dintre cei mai cunoscuți chefi din Romania. Impreuna cu fiul ei, Francy, a format o echipa de succes in cadrul emisiunii Asia Express, pe Drumul Imparaților. Cu toate acestea, nu se cunosc prea multe detalii despre viața ei amoroasa. Vedeta a publicat și prima imagine cu…

- O suceveanca al carei iubit este la pușcarie in Penitenciarul Botoșani il intreaba pe arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, daca a facut un pacat mergand la penitenciar fara sa știe parinții mei. ”Pentru faptul ca ați cercetat pe cel din inchisoare nu trebuie sa va mustre conștiința, mai…

- Vulcanul Etna a „rabufnit” din nou. A revenit la viața dupa cateva luni de liniște și a emanat un nor negru de cenușa vulcanica inalt de 12 kilometri peste estul Siciliei. Aeroportul din Catania s-a inchis. Vulcanul Etna impraștie fum ”Din cauza activitatii Etnei, spatiul aerian al aeroportului din…

- Feli se poate considera una dintre cele mai fericite femei din lume. Are o cariera stralucita, milioane de fani in toate colțurile țarii, o silueta de invidiat și o familie implinita. Fosta concurenta de la Vocea Romaniei a declarat ce planuri are pentru nunta cu tatal fetiței sale, Nora Luna. Cand…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu au recunosuct ca formeaza un cuplu. Fanii au fost incantați sa afle ca cei doi traiesc o poveste de dragoste și le-au spus ca se potrivesc de minune. Intre cei doi este o diferența mica de varsta.