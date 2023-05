Cine este ruda îndepărtată din Transilvania a regelui Charles. A murit la doar 29 de ani Arborele genealogic al familiei regale britanice are radacini in Romania. Mai exact, stra-stra-strabunica regelui Charles s-a nascut in județul Mureș și a copilarit in Cluj. A locuit intr-un castel din localitatea Sangeorgiu de Padure, reședința care nu a putut fi uitata de monarhia britanica. Claudia Rhedey „Iubesc Romania! Și cred ca ați uitat ca am o stra-stra-strabunica din Transilvania, deci am toate motivele”, raspunde regele Charles al III-lea atunci cand este intrebat de ce iubește Romania. In anul 2008, Regele Charles al III-lea a vizitat castelul din localitatea Sangeorgiu de Padure,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

