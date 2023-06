Stiri pe aceeasi tema

- Familia noului premier Marcel Ciolacu a trait cu 20.400 de lei pe luna in ultimul an, echivalentul a 4.080 de euro, conform informațiilor din declarațiile sale de avere.Astfel, potrivit documentului depus in acest an, care detaliaza veniturile din 2022, Ciolacu a incasat o indemnizație de deputat de…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a afirmat marti ca si-ar dori ca Marcel Ciolacu, viitor prim-ministru, sa puna pe locul doi functia de presedinte al PSD si pe primul loc pe cea de premier, sa reuseasca sa mentina echilibrul la nivelul celor trei partide care compun coalitia guvernamentala…

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, a declarat luni, 22 mai, ca partidul condus de Kelemen Hunor va reveni la negocierile pentru noul Guvern, care momentan sunt suspendate, dar a adaugat ca nu i se pare normal ca „numai un anumit partid politic sa aiba mai putine ministere” in urma negocierilor…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu va fi unul cu mai puține ministere și mai puțini secretari de stat. Cel puțin asta au decis și liberalii, și social-democrații sa conțina mandatele de negociere in Coaliție pentru noua structura a echipei de la Palatul Victoria. PSD și PNL s-au reunit marți in ședințe…

- Rotativa guvernamentala este programata pentru finalul saptamanii viitoare. Nicolae Ciuca ar urma sa-și inainteze demisia in 26 mai 2023. Marcel Ciolacu (PSD) anunța deja „creionarea” viitorului program de guvernare.

- „In ședința Consiliului Politic Național, conducerea partidului a primit un vot pe mandatul cu care sa merg in coaliție atat pe componenta viitorului guvern si ministri cat si directiile programulu ide guvernare. Am plecat de la o abordare corecta. In toate negocierile pe care le vom avea cu ceilalti…

- Adrian Marțian, cel care s-a prezentat drept prietenul bun al lui Adrian Mutu, alaturi de care voia sa cumpere Universitatea Cluj, trece printr-un scandal demn de o telenovela. Alaturi de ex-partenera lui, Roxana, Adrian Marțian are trei copii minori.Omul de afaceri spune ca are marturii video ale copiilor,…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD) a declarat ca in viitorul Guvern trebuie sa fie mai putine ministere, conform news.ro.„Eu cred ca odata cu noul guvern trebuie sa fie mai putin ministere, nu doar secretari de stat. Asta este un lucru pe care i l-am spus si lui Marcel Ciolacu, si lui Nicolae Ciuca,…