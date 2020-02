Stiri pe aceeasi tema

- Romanul infectat cu coronavirus este din județul Argeș și se afla in acest moment in carantina, pe vasul de croaziera Diamond Princess. Informația a fost confirmata oficial de autoritați.

- Primul roman confirmat cu coronavirus este un tanar ospatar din județul Argeș, care lucra pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata acum in carantina in Japonia.Acesta a fost transferat pentru izolare și tratament la un spital japonez specializat pentru asemenea situații, a transmis Ministerul Afacerilor…

