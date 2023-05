Cine este românul, desemnat cel mai bun barman din Spania Un roman de 41 de ani, Adrian Sehob, a fost desemnat cel mai bun barman din Spania și unul dintre cei mai buni din lume. De asemenea, barul al carui director este, a fost desemnat cel mai bun bar de cocktail din Spania. Adrian Sehob este originar din Zarnești și este mandru de originile sale transilvanene. In urma cu 20 de ani, a plecat in Spania, stabilindu-se la Madrid, unde a devenit cunoscut. Adrian și-a inceput cariera la 17 ani intr-un club din Zarnești, unde in prima faza aranja bilele pe mesele de biliard. Acolo a dezvoltat pasiunea pentru ospatarie, ajungand in timp in topul celor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

