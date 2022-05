Cine este românul de la Londra, bănuit că i-a ajutat pe rușii de la Killnet să atace site-uri din România Un roman stabilit in Marea Britanie este banuit ca ar fi implicat in atacurile cibernetice declansate de hackerii pro-rusi Killnet asupra mai multor site-uri din Romania. Este vorba de Ioan Feher, care ar fi tradus din limba rusa in limba romana mesajele infractorilor cibernetici si ar fi indicat si site-urile din Romania care sa fie atacate. Autoritațile de aplicare a legii din Marea Britanie, prin National Crime Agency, au efectuat in data de 2 mai o percheziție domiciliara, la adresa barbatului. „A fost identificata o persoana, banuita – cetatean roman, rezident in Marea Britanie -, care a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In urma activitatilor comune desfasurate, a fost identificata o persoana banuita, cetatean roman, rezident in Marea Britanie, care ar fi sustinut activitatea gruparii infractionale, prin oferirea de sprijin pentru traducerea din limba rusa in limba romana a materialelor promovate de gruparea infractionala…

- Polițiștii britanici au facut o percheziție la locuința unui roman din Marea Britanie, care ar fi susținut activitatea hackerilor Killnet, prin oferirea de sprijin pentru traducerea din limba rusa in limba romana și prin indicarea unor site-uri web din Romania care ar fi putut fi atacate. Anunțul a…

- Serverele care gestioneaza site-urile Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB) au fost atacate de hackeri in repetate randuri, in ultimele zile, ultimul atac ciberentic avand loc luni dimineata, a anuntat CNAB. "In cursul ultimelor zile, serverele care gestioneaza website-urile CN Aeroporturi…

- ”Continua atacurile cibernetice de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) auto-asumate de gruparea pro-rusa Killnet asupra unor site-uri web din Romania, atacuri motivate de actiunile de sprijin ale Romaniei pentru Ucraina, in contextul invaziei acestui stat de catre Federatia Rusa. Directoratul National…

- Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) a denuntat duminica un atac cibernetic din afara tarii impotriva unor pagini ale institutiilor oficiale pe care l-a atribuit grupului prorus KILLNET, specializat in atacuri de tip DDoS impotriva tarilor care sustin Ucraina, se arata intr-un…

- Seria de atacuri de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) asupra unor site-uri web care apartin unor institutii publice, partide si organizatii private din Romania continua, sambata, la ora 2:30, fiind atacat site-ul www.dnsc.ro , informeaza Directoratul National de Securitate Cibernetica. „Continua…

- Seria de atacuri de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) asupra unor site-uri web care apartin unor institutii publice, partide si organizatii private din Romania continua, astazi, la ora 2:30, fiind atacat site-ul www.dnsc.ro , informeaza Directoratul National de Securitate Cibernetica.„Continua…

- Atacul cibernetic produs vineri dimineata asupra mai multor site-uri ce apartin unor institutii publice si organizatii private din Romania a fost revendicat de gruparea de criminalitate cibernetica ˜Killnet si este justificat de acestia prin faptul ca statul roman sprijina Ucraina in conflictul militar…